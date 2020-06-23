الجزائر 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار تسجيل 157 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 12077 إصابة.وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 861 حالة وفاة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء 115 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 8674 حالة شفاء.// انتهى //19:54ت م0240