عام / الصحة الجزائرية: 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 1441/11/2 هـ الموافق 2020/06/23 م واس
الجزائر 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار تسجيل 157 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 12077 إصابة.
وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 861 حالة وفاة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء 115 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 8674 حالة شفاء.
// انتهى //
19:54ت م
0240