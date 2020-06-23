الخرطوم 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأكد الاتحاد الأوروبي أن أحد الأهداف الرئيسية من مؤتمر برلين -الذي ينعقد يوم الخميس المقبل في ألمانيا بمشاركة أربعين وزير خارجية، وقيادات المؤسسات المالية الدولية- يهدف إلى توفير الدعم السياسي الشامل للحكومة الانتقالية المدنية في السودان بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك، وهي تعمل على تثبيت مبادئ العدالة والحرية والديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في البلاد.وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السفير روبرت فان دن دوول في مؤتمر صحفي اليوم: إنه ينبغي أن يُنظر إلى المؤتمر ليس من باب عدد المشروعات الاقتصادية التي ستجتاز أو تقدم فيه وإنما إلى أنه فرصة مواتية لتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للسودان بصورة جلية لأجل تحقيق الاستقرار والسلام واحترام مبادئ حقوق الإنسان وفتح الطريق أمام السودان للاندماج في المجتمع الدولي وإعادة الانطلاق الاقتصادي.ولفت الانتباه إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع شركائه في الولايات المتحدة الأمريكية على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي توقع أن يتم قريبا حتى يعود السودان إلى وضعه الطبيعي عضوا في المجتمع الدولي ويستفيد من جميع المزايا الاقتصادية.// انتهى //19:56ت م0241