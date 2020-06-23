الرياض 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأقر مجلس إدارة رابطة فرق الأحياء بالمملكة العربية السعودية برئاسة عادل الفقي، السماح باستئناف النشاط الرياضي لجميع الروابط الفرعية لفرق أحياء المملكة ، وعودة التدريبات من الخميس المقبل 4 / 11 / 1441هـ الموافق 25/6/2020م، وذلك وفقا للشروط الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية المتعلقة بفيروس كورونا، مع استمرار منع الحضور الجماهيري للتدريبات.كما وافق مجلس إدارة الرابطة على استئناف بطولات رابطة فرق الأحياء مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري.وعممت الرابطة الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي التي شملت تعليمات وقت الإحماء والمباريات والتباعد الاجتماعي والتواصل والتوعية والبيئة الوقائية والإبلاغ ومراقبة أعراض الإصابة ومتابعة تنفيذ الإجراءات.// انتهى //21:35ت م0264