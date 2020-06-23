وواشنطن 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 26,643 إصابة مؤكدة و 410 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,302,288 إصابة حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 120,333 حالة وفاة.// انتهى //21:48ت م0271