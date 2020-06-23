عام / زلزال بقوة 7,5 درجات يضرب جنوب المكسيك وتحذير من تسونامي
الثلاثاء 1441/11/2 هـ الموافق 2020/06/23 م واس
مكسيكو سيتي 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس
ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات بمقياس ريختر جنوب المكسيك اليوم أعقبه تحذير من وقوع تسونامي في أمريكا الوسطى.
وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في المكسيك أن مدينة كروسيسيتا في ولاية أوكساكا جنوب البلاد كانت مركزاً للزلزال دون أن يشير إلى سقوط ضحايا. ميشراً إلى أن سكان أحياء عدة في العاصمة مكسيكو شعروا بالزلزال.
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