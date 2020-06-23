مكسيكو سيتي 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسضرب زلزال بقوة 7,5 درجات بمقياس ريختر جنوب المكسيك اليوم أعقبه تحذير من وقوع تسونامي في أمريكا الوسطى.وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في المكسيك أن مدينة كروسيسيتا في ولاية أوكساكا جنوب البلاد كانت مركزاً للزلزال دون أن يشير إلى سقوط ضحايا. ميشراً إلى أن سكان أحياء عدة في العاصمة مكسيكو شعروا بالزلزال.// انتهى //21:55ت م0272