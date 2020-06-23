بريدة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسنفذت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم مؤخراً، حزمة من البرامج التقنية والإلكترونية التي أسهمت في تسهيل أعمالها وخدماتها المقدمة لمنتسبيها في فرعها الرئيس بمدينة بريدة وأفرعها بمحافظات المذنب والبدائع والأسياح وعيون الجواء .من جانبة بين نائب أمين عام الغرفة سليمان البديوي، أن غرفة القصيم تسعى لمواكبة التطورات والتحولات التقنية وذلك من خلال تحويل جميع إجراءاتها وأعمالها إلكترونياً بهدف التسهيل والتيسير لمنتسبي الغرفة من رجال وسيدات الأعمال وتحقيقاً للتطلعات والرؤى المنشودة، مشيراً إلى أن الغرفة تمتلك كوادر بشرية قادرة على تلبية ما تطلبه المرحلة خدمةً للمنتسبين وبلورة أهداف ورؤى الغرفة حيث تم تشكيل وإنشاء غرفة عمليات خاصة لمتابعة سير كافة أعمال وخدمات الغرفة ومن ضمنها التصاديق الإلكترونية وضمان خدمة المنتسبين عن بعد على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع واستقبال استفساراتهم عبر كافة وسائل الاتصال المتاحة.وأبان أنه جرى معالجة أكثر من 12 ألف طلب إلكتروني خلال 90 يوماً منذ بدء الجائحة حتى الأن.// انتهى //21:57ت م0273