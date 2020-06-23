مكة المكرمة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسعقد المجلس الاستشاري جلسته الدورية برئاسة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، وبحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.وفي بداية الجلسة هنأ معاليه الحاضرين بمناسبة عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء الحظر ، مشيدًا بجهود قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - في هذه الجائحة ، وبوعي المواطنين والمقيمين في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة الاستمرار بممارسة الإجراءات الاحترازية في مقر العمل وحياتنا اليومية ، للحفاظ على صحتنا وصحة من حولنا.وناقش المجلس استعداد الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1441هـ ، بعد قرار وزارة الحج والعمرة بإقامة هذه الشعيرة الدينية العظيمة والعزيزة في نفوس المسلمين ، وكيفية تعزيز الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية للخروج من هذا الموسم بنجاح كبير كما تعودنا من هذه البلاد .وفي نهاية الجلسة دعا الشيخ الدكتور السديس الله - عز وجل - أن يحمي بلادنا وقادتنا من كل سوء ، وأن تعم الصحة والعافية ، وينتهي هذا الوباء في العالم أجمع.// انتهى //21:57ت م0274