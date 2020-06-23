عام / شؤون الحرمين تناقش استقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1441هـ
الثلاثاء 1441/11/2 هـ الموافق 2020/06/23 م واس
مكة المكرمة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس
عقد المجلس الاستشاري جلسته الدورية برئاسة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، وبحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.
وفي بداية الجلسة هنأ معاليه الحاضرين بمناسبة عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء الحظر ، مشيدًا بجهود قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - في هذه الجائحة ، وبوعي المواطنين والمقيمين في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة الاستمرار بممارسة الإجراءات الاحترازية في مقر العمل وحياتنا اليومية ، للحفاظ على صحتنا وصحة من حولنا.
وناقش المجلس استعداد الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1441هـ ، بعد قرار وزارة الحج والعمرة بإقامة هذه الشعيرة الدينية العظيمة والعزيزة في نفوس المسلمين ، وكيفية تعزيز الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية للخروج من هذا الموسم بنجاح كبير كما تعودنا من هذه البلاد .
وفي نهاية الجلسة دعا الشيخ الدكتور السديس الله - عز وجل - أن يحمي بلادنا وقادتنا من كل سوء ، وأن تعم الصحة والعافية ، وينتهي هذا الوباء في العالم أجمع.
// انتهى //
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