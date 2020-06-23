الرياض 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسنفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية اليوم ، الحملة الثانية من حملات التعقيم والتطهير التي أطلقها الفرع بالتزامن مع عودة موظفيه للعمل واشتملت على تعقيم مرافق المبنى والإدارات والمكاتب والأجهزة والأسطح والساحات إلى جانب توزيع المنشورات التوعوية والإرشادية وتوفير متطلبات الوقاية مثل المعقمات والكمامات .وتأتي هذه الحملات ضمن حزمة من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اعتمدها الفرع مؤخراً التزاماً بـ "البروتوكولات" الصحية التي فرضتها الدولة داخل مقرات العمل لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد و الحد من انتشاره ومن هذه الإجراءات تخصيص نقاط فحص درجة حرارة الموظفين والمراجعين ، وتثبيت اللافتات التوعوية والشاشات المرئية ، إضافة إلى توفير المعقمات داخل المكاتب وتنظيم مسارات الدخول والخروج وتطبيق مبدأ التباعد الجسدي .// انتهى //21:58ت م0275