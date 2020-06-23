الرياض 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسوصف معالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، قرار إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، بأنه حكيم، ويجسد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على صحة وسلامة حجاج بيت الله وحمايتهم من مخاطر جائحة ‎فيروس كورونا المستجد.وأعرب معاليه في تصريح صحفي، عن بالغ التقدير والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين على هذا القرار، وقال :" إن الجميع يلمس الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة على مدى التاريخ لرعاية الحجاج وتأمين سلامتهم وخدمة الحرمين الشريفين على أعلى مستويات الكفاءة والخبرة والتنظيم ".// انتهى //22:00ت م0276