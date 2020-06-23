باريس 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأدانت الجمهورية الفرنسية الهجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بدون طيار التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح اليوم إلى أن الهجمات التي استهدفت عمداً المناطق المدنية تشكل هجوماً جديداً على أمن المملكة واستقرار المنطقة.وأضافت أن استئناف المناقشات حول اتفاق سياسي شامل يعد الحل الحقيقي الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن، مجددةً دعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.// انتهى //22:56ت م0294