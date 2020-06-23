لندن 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واستعادل ليستر سيتي أمام برايتون اليوم، في افتتاح مباريات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وأهدر نقطتين ثمينتين في طريقه لتأكيد مشاركته بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتعادله السلبي.ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 55 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث بفارق أربع نقاط أمام تشيلسي، فيما رفع برايتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر.وأهدر الفرنسي نيل موباي لاعب برايتون ضربة جزاء في الدقيقة 14 حيث تصدى لها كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.وبقي التعادل قائمًا بين الفريقين في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بهذه النتيجة ويقتسم الفريقان نقاط المباراة.// انتهى //23:05ت م0295