ليما 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأعرب رئيس الجمعية الإسلامية في البيرو زهير مصطفى إسماعيل عن ترحيب الجمعية وتأييدها للخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بإعلانها تنظيم حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في آداء مناسك الحج من الجنسيات المختلفة من الموجودين داخل المملكة.وثمن إسماعيل، الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في خدمة الحرمين الشريفين والعناية القصوى التي توليها كعادتها دائماً لصحة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف وسلامتهم.وسأل المولى عز وجل أن يبارك لقيادة المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات واحتياطات، وأن يعم بنفعها الإسلام والمسلمين.// انتهى //23:16ت م0297