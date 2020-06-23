المنامة 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (المفخخة).وأكد المجلس - وفقاً لوكالة أنباء البحرين - اليوم الموقف الثابت والراسخ لمملكة البحرين ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها ومصالحها، معرباً عن تضامنه مع المملكة في نبذ ومحاربة صور الإرهاب وأشكاله كافة.ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذه الميليشيات الإرهابية وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، سائلًا المولى العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.// انتهى //23:19ت م0299