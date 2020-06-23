بوخارست 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسسجلت رومانيا 16 حالة وفاة و 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لترتفع حالات الوفاة في البلاد إلى 1539 وفاة والإصابات إلى 24505 إصابات.وذكر مركز الطوارئ للاتصال الإستراتيجي الروماني في بيان صحفي أنه شفي 17187 حالة حتى الآن، لافتاً الانتباه إلى إجراء أكثر من نصف مليون اختبار لكشف الفيروس.وأضاف أنه يوجد 200 مريض في المستشفيات كما يخضع 1241 شخصاً للحجر المؤسسي في حين يوجد أكثر من 70 ألفاً في العزل المنزلي.// انتهى //23:20ت م0300