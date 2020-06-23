أثينا 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسسجلت اليونان 16 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3302 حالة فيما لم تسجل حالات وفاة فظل عدد الوفيات عند 190 حالةً.ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان اليوم: إن من بين الإصابات 728 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و 1844 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان، بينما بقية الإصابات غير محددة المصدر.// انتهى //23:36ت م0305