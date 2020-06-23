روما 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسانتصر فريق كالياري بهدف دون رد أمام فريق سبال في الدوري الإيطالي لكرة القدم ،وجاء الهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عن طريق لاعبه جيوفاني سيميوني.وبهذا الفوز رفع فريق كالياري رصيده إلى 35 نقطة ليصعد إلى المركز العاشر، بينما توقف رصيد فريق سبال عند 18 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.// انتهى //23:37ت م0306