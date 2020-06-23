رياضي / الدوري الإيطالي: كالياري ينتصر على فريق سبال ويصعد للمركز العاشر
الثلاثاء 1441/11/2 هـ الموافق 2020/06/23 م واس
روما 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس
انتصر فريق كالياري بهدف دون رد أمام فريق سبال في الدوري الإيطالي لكرة القدم ،وجاء الهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عن طريق لاعبه جيوفاني سيميوني.
وبهذا الفوز رفع فريق كالياري رصيده إلى 35 نقطة ليصعد إلى المركز العاشر، بينما توقف رصيد فريق سبال عند 18 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
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23:37ت م
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