القاهرة 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية إيجاد حلول عاجلة ومبتكرة لأزمة التمويل التي تواجه وكالة الأونروا في الوقت الراهن، بما يعوق قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها وولايتها، مُشيرًا إلى العبء الإضافي الذي فرضته جائحة فيروس "كورونا" إلى جانب الظروف الصعبة التي تشهدها مناطق اللاجئين الفلسطينيين، بما يُضاعف الحاجة إلى التعامل الفوري والجماعي مع ذلك الموقف.وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم:إن شكري أشار خلال مشاركته اليوم، في المؤتمر الوزاري غير العادي للتعهدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، إلى أن دعم وكالة الأونروا يمثل استثمارًا طويل الأجل للأجيال القادمة وكذا في استقرار وأمن المنطقة، وصولاً إلى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.كما شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة دعم الدول المستضيفة للاجئين في مواجهة الأعباء المتزايدة، لاسيما التحديات المرتبطة بالأوضاع في قطاع غزة، معربا عن القلق العميق تجاه ما يتناقل عن خطط الضم المزمعة من قبل الحكومة الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية، وتبعات تلك الخطوة على الأمن والسلام الإقليميين.// انتهى //23:59ت م0318