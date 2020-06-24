الجزائر 2 ذو القعدة 1441 هجري الموافق 23 يونيو 2020 م واسأجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم تعديلا في حكومة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، شمل وزراء المالية والطاقة والسياحة والمناجم.وذكر بيان رئاسي أن الرئيس تبون أسند وزارة الطاقة إلى عبدالمجيد عطار خلفاً لمحمد عرقاب الذي عين وزيراً للمناجم (التعدين).وعين أيمن بن عبدالرحمن وزيراً للمالية خلفاً لعبدالرحمن راوية، وأعفى وزير السياحة حسان مرموري وعين محمد حميدو خلفاً له.واحتفظ كل من وزراء الخارجية والداخلية والصحة والعدل بحقائبهم الوزارية.// انتهى //00:00ت م0319