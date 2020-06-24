القاهرة 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث الطعن الذي وقع في بلدة ريدينج البريطانية ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.وأكدت مصر - في بيان صادر عن خارجيتها - اليوم وقوفها حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب بريطانيا في مواجهة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما جددت دعوتها المجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب البغيضة، والتصدي لمثل تلك الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار الشعوب حول العالم.// انتهى //00:34ت م0323