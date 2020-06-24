لندن 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأشار المدرب جراهام بوتر المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي لكرة القدم، أن حارس المرمى الدنماركي الدولي كاسبر شمايكل أنقذ فريق ليستر سيتي من التأخر بهدف مبكر أمام برايتون من خلال تصديه لضربة جزاء في الدقيقة 14 .وأضاف أن: "ليستر سيتي عاد في الشوط الثاني، ولكننا دافعنا عن وضعنا جيدًا وحصلنا على نقطة جيدة من هذا التعادل"، ما زالنا نقدم مستويات مميزة في المسابقة، وعلينا أن نواصل الكفاح حتى النهاية.// انتهى //00:45ت م0325