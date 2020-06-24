لندن 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأشار المدرب بريندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه لم يستعد بعد مستواه الحقيقي منذ استئناف فعاليات الدوري الإنجليزي بعد انتهاء فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.وقال رودجرز بعد المباراة : "بالتأكيد ، لم نستعد مستوانا بعد ولكننا نمتلك عقلية رائعة"، بدأنا المباراة ونحن على وشك تسجيل الهدف، ولكننا أخفقنا في اللمسة الأخيرة، خرجنا من المباراة بشباك نظيفة وكانت لياقتنا جيدة وهو أمر جيد بالفعل.يذكر أن ليستر سيتي تعادل سلبيًا مع ضيفه برايتون اليوم، في افتتاح مباريات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي ليكون التعادل الثاني على التوالي للفريق في المسابقة بعد استئناف فعالياتها في وقت سابق من الشهر الحالي.// انتهى //00:45ت م0326