لندن 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسحقق توتنهام الفوز بنتيجة 2-0، على ضيفه وست هام في مباراة شهدت تسجيل نجمه هاري كاين أول أهدافه في العام 2020 ليبقي على آماله في بلوغ المراكز الاوروبية.وافتتح التشيكي توماس سوشيك التسجيل بهدف عند الدقيقة (64)، قبل أن يسجل كاين الثاني في الدقيقة (82)، مسجلًا هدفه الأول منذ مباراة نوريتش في 28 ديسمبر الماضي.وارتفع رصيد توتنهام للنقطة 45، في المركز السابع مؤقتًا، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الخامس وولفرهامبتون السادس.// انتهى //00:51ت م0327