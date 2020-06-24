بريدة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.وأفاد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن أن فترة التسجيل لمرحلة الدبلوم في الفترة الصباحية والفترة المسائية ستبدأ ابتداءً من يوم الخميس 4 ذي القعدة 1441هـ و ستسمر حتى يوم الأربعاء الموافق 17 ذي القعدة في خمس كليات تقنية وفرعين للبنين وثلاث كليات تقنية للبنات، وكذلك خمسة معاهد أربعة منها صناعية ثانوية ومعهد للعمارة والتشييد .كما بيّن المذن أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .// انتهى //00:54ت م0328