واشنطن 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم مرتفعاً، بدعمٍ من بيانات اقتصادية متفائلة واحتمال المزيد من إجراءات التحفيز.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 130.89 نقطة، أو 0.5 في المئة، إلى 26155.76 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 13.45 نقطة، أو 0.43 في المئة، ليغلق عند 3131.26 نقطة.وربح المؤشر ناسداك المجمع 74.89 نقطة، أو 0.74 في المئة، إلى 10131.37 نقطة.// انتهى //00:55ت م0330