اقتصادي / أسعار النفط تتراجع مع ترقب تقارير حول تضخم مخزونات الخام في الولايات المتحدة
الأربعاء 1441/11/3 هـ الموافق 2020/06/24 م واس
واشنطن 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس
شهدت العقود الآجلة للنفط اليوم، تراجعاً مع ترقب تقارير من المتوقع أن تظهر تضخماً في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وانخفضت عقود خام ( برنت ) القياسي العالمي 45 سنتاً، أو 1.0 في المئة، لتسجل عند التسوية 42.63 دولار للبرميل.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتاً، أو 0.9 في المئة لتبلغ عند التسوية 40.37 دولار للبرميل.
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