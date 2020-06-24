واشنطن 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسشهدت العقود الآجلة للنفط اليوم، تراجعاً مع ترقب تقارير من المتوقع أن تظهر تضخماً في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.وانخفضت عقود خام ( برنت ) القياسي العالمي 45 سنتاً، أو 1.0 في المئة، لتسجل عند التسوية 42.63 دولار للبرميل.وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتاً، أو 0.9 في المئة لتبلغ عند التسوية 40.37 دولار للبرميل.// انتهى //01:10ت م0331