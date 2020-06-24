روما 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسحقق تورينو فوزه الأول منذ ثمان جولات على ضيفه أودينيزي بهدف دون رد، سجله لاعبه اندريا بيلوتي وذلك عند الدقيقة (16)، من بداية المباراة في شوطها الأول، وبهذا الفوز يتخطى تورينو فريق أودينيزي في الترتيب ليصبح بالمركز الرابع عشر في الترتيب العام، يذكر أن هذا الموسم هو الموسم الخامس على التوالي الذي ينجح فيه نجم تورينو بيلوتي بتسجيل عشرة أهداف وأكثر لفريقه في الدوري.// انتهى //01:15ت م0332