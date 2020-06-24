مدريد 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واستغلب برشلونة على ضيفه أتلتيك بلباو 1-0، اليوم في المرحلة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليتصدر الترتيب مؤقتًا من أمام منافسه ريال مدريد.وبهدف الكرواتي البديل إيفان راكيتيتش وقبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، رفع برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين، رصيده إلى 68 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الذي يستقبل ريال مايوركا غدًا، حيث سيكون قادرًا على استعادة الصدارة بحال فوزه نظرًا لتفوقه في المواجهات المباشرة على فريق برشلونة.وافتقد الفريق في مباراة اليوم، لاعب وسطه الشاب الهولندي فرنكي دي يونغ الذي سيغيب عدة أسابيع بسبب الإصابة، فيما ترك مدربه كيكي سيتيين لاعب الوسط راكيتيتش والمهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت على مقاعد البدلاء.// انتهى //02:13ت م0334