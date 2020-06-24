مدريد 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسانفرد أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث بعد فوزه الثالث تواليًا على حساب مضيفه ليفانتي 1-0.وحصد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني فوزه الـ194 مع أتلتيكو في 319 مباراة، معادلًا رقم المدرب التاريخي لأتلتيكو لويس أراغونيس، الذي حققها في 407 مباريات. ونجح أتلتيكو بالابتعاد بفارق 6 نقاط عن فريق خيتافي الخامس الذي تابع إهدار النقاط بتعادله على أرض بلد الوليد 1-1.// انتهى //02:37ت م0336