رياضي / الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد ينفرد بالمركز الثالث
الأربعاء 1441/11/3 هـ الموافق 2020/06/24 م واس
مدريد 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس
انفرد أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث بعد فوزه الثالث تواليًا على حساب مضيفه ليفانتي 1-0.
وحصد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني فوزه الـ194 مع أتلتيكو في 319 مباراة، معادلًا رقم المدرب التاريخي لأتلتيكو لويس أراغونيس، الذي حققها في 407 مباريات. ونجح أتلتيكو بالابتعاد بفارق 6 نقاط عن فريق خيتافي الخامس الذي تابع إهدار النقاط بتعادله على أرض بلد الوليد 1-1.
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