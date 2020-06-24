أبو عريش 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسرفعت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان زيادة كميات المياه لـ 30 قرية بمحافظة أبوعريش من 17,000 إلى 27,000 متر مكعب في اليوم ، وكذلك زيادة ساعات الضخ إلى 12 ساعة في اليوم.وأوضح مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر أنه قد تم بحمد الله زيادة كمية ضخّ المياه المحلاة في أبوعريش خاصة ومنطقة جازان بشكل عام ، سعياً لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومواكبة الطلب المتزايد، وزيادة التغطية بالمياه المحلاة ورفع نسب التغطية بالخدمات المائية، داعياً أهالي قرى المحافظة إلى المبادرة في توصيل العداد إلى خزانات عقاراتهم .// انتهى //03:00ت م0337