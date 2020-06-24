صبيا 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسقام رئيس مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صببا محمد بن أحمد النعمي يرافقه رئيس البلدية المهندس عائض بن علي المحزري بجولة تفقدية ميدانية اليوم على عدد من المواقع والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بالمركز ، وذلك إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه، بمتابعة المشاريع التي تخدم أبناء المركز والقرى التابعة لها.وشملت الجولة مشروع مبنى السوق والنفع العام ومتابعة أهم العوائق والصعوبات التي تواجه عمله.وشملت الجولة الاطلاع على مشروع المنطقة الصناعية، ومشروع حديقة وملعب القوز والواجهة البحرية وجرى اتخاذ الاجراءات والتوصيات اللازمة حيال هذه المشاريع.وشدد النعمي في ختام الجولة على تقديم كافة الخدمات للمواطنين بمختلف المواقع وتنفيذ المشروعات بأسرع وقت لخدمة المواطن والمقيم.// انتهى //03:09ت م0338