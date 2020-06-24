لشبونة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واستغلب فريق بورتو على فريق بوافيشتا اليوم بنتيجة 4-0، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري البرتغالي لكرة القدم، سجل أهداف اللقاء كلًا من ماريجا في الدقيقتين 53 - 84، وأليكس تيليس وسيرخيو أوليفيرا من ضربتي جزاء في الدقيقتين 59 - 70، وبهذا الفوز يرتفع رصيد بورتو إلى 67 نقطة منفردًا بصدارة الدوري و بفارق ثلاث نقاط أمام منافسه التقليدي بنفيكا حامل لقب البطولة، فيما تجمد رصيد بوافيشتا عند 35 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //03:29ت م0339