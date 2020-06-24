اقتصادي / وكالة موديز العالمية تؤكد تصنيف أستراليا الائتماني عند مستوى AAA الممتاز
الأربعاء 1441/11/3 هـ الموافق 2020/06/24 م واس
كانبيرا 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس
أكدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف أستراليا الائتماني عند مستوى AAA الممتاز.
وأشاد وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي جوش فرايدنبرغ في بيان صادر عن مكتبه بهذا التصنيف قائلا إن ذلك يؤكد الثقة بالاقتصاد الأسترالي وبالإجراءات التي تتخذها الحكومة الفيدرالية
الأسترالية لاحتواء تداعيات وآثار وباء فيروس كورونا الاقتصادية والمالية.
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