كانبيرا 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأعلنت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية جيني ميكاكوس عن تسجيل 20 إصابة جديدة في الولاية يوم أمس ووفاة رجل في الثمانينات من العمر مما يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 103 حالات وفاة.وذكرت السلطات الصحية الفيدرالية الأسترالية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا وصل حتى مساء الثلاثاء إلى 7492 إصابة تعافى منها 6915 شخصا.// انتهى //03:49ت م0342