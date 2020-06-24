عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/11/3 هـ الموافق 2020/06/24 م واس
الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمر ملكي بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم
الملك وولي العهد يعزيان أسرة الشريدي
مجلس الوزراء يستعرض تطورات جائحة كورونا
مجلس الوزراء يدين الاعتداءات الحوثية على المملكة والعدوان التركي - الإيراني على الأراضي العراقية
أمير الرياض يطلع على تقارير ميدانية لمقرات سكن العمال
فيصل بن مشعل يدشن «رابطة القصيم التقنية» بإمارة المنطقة بمشاركة 400 مهتم ومتخصص
«التحالف» يدمر ثماني طائرات بدون طيار «مفخخة» وأربعة صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين بالمملكة
إدانة عربية إسلامية: الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران تسعى لتقويض أمن واستقرار المنطقة
العبدالعالي: جائحة كورونا مستمرة.. ولا مؤشرات لنهاية قريبة
4710 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية
«التعاون الإسلامي» تجدد دعم جهود السلام في اليمن
د. السديس: إقامة الحج بأعداد محدودة واجب شرعي
الجامعة العربية ترحب بقرار المملكة بشأن الحج
تشديد سوداني على أهمية التفاوض لحل خلاف سد النهضة
مصر تُرحب بالاستجابة لوقف إطلاق النار في اليمن
حمدوك يتجه لإجراء أول تعديل وزاري
مستوطنون يهود يقتحمون قبر يوسف
الصراع الليبي.. أرض خصبة لترتيب أوراق داعش والقاعدة
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