طرابلس 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على الوضع الوبائي لفيروس كورونا في كافة المناطق ، موضحة خطورة الوضع وخاصة في المنطقة الجنوبية وسط تفشي الفيروس مع انعدام الخدمات الصحية ، مشيرة إلى وصول الإصابات إلى 639 مصاب .ونقلت ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا عملاً بقرار اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشددة على أن ذلك أمر أساسي لتحقيق السلام .وتناولت الصحف دعوة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اللاعبين الخارجيين إلى فعل كل شيء للمساعدة في تهيئة الظروف لحوار شامل في ليبيا،مؤكدا أنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا ووجوب وقف إطلاق النار ، وحل جميع القضايا الأخرى على أساس عملية التفاوض طبقا لتفاهمات مؤتمر برلين .وتطرقت إلى تحذير الرئيس التونسي، قيس سعيد من محاولات تقسيم ليبيا ، وتنديده للتدخلات الخارجية في بلاده لأنها تهدف لإعادة البلاد إلى الوراء ، موضحا إنه يرفض أيضاً التدخل الأجنبي في ليبيا من أية جهة، وأن الشعب الليبي وحده صاحب السيادة .وعرجت على تبني جامعة الدول العربية، القرار رقم 8523 الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية بشأن تطورات الوضع في ليبيا، الذي شدد على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبلها الديمقراطي، وضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها وممارسة دورها في خدمة الشعب الليبي بعيدًا عن أية تدخلات خارجية.// انتهى //08:35ت م0015