الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:46ت م0023