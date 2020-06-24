إسلام آباد 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم ترحيب الحكومة الباكستانية بقرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة حرصاً على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا.واهتمت بتأييد كبار العلماء في باكستان لقرار محدودية الحج واعتبروه قراراً يتوافق مع أحكام الشريعة، ويؤكد حرص المملكة العربية السعودية على صحة وسلامة الحجاج في ظل الظروف غير الطبيعية التي يواجهها العالم بأسره من جراء وباء كورونا القاتل.وسلطت الضوء على الجدل الدبلوماسي الجاري بين باكستان والهند، وعزم البلدين على تخفيض أعداد موظفي سفارتيهما في إسلام آباد ونيودلهي بنسبة 50%.وأخبرت عن تسجيل باكستان 103 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية بفيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى استمرار فرض إجراءات الإغلاق في مناطق محدودة بعشرين مدينة باكستانية للسيطرة على انتشار وباء كورونا.وتطرقت في الشأن الإقليمي إلى لجوء الهند لروسيا لمساعدتها في حل خلافاتها الحدودية مع الصين، وإعلان الصين عن اتفاقها مع الهند على اتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر على امتداد شريط حدودي متنازع عليه.أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل ثمانية من رجال الأمن بهجمات نفذتها حركة طالبان على ثلاثة نقاط تفتيش أمنية.// انتهى //09:48ت م0024