الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:52ت م0026