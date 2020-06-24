عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الأربعاء 1441/11/3 هـ الموافق 2020/06/24 م واس
الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
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