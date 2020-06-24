القاهرة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم ، تأكيد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أمس ، على ضرورة الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها واستعادة الدولة الليبية ومؤسساتها دورها في خدمة الشعب الليبي ورفض أي تدخلات خارجية.واهتمت بدعوة وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم لإثيوبيا، إلى عدم ملء سد النهضة دون اتفاق مع مصر والسودان، وتأكيدهم على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل الاتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد باعتباره خرقًا صريحًا لاتفاق "إعلان المبادئ" بين الدول الثلاث.وأشارت صحف الأربعاء إلى تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية أمس 1332 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في مصر إلى 58141 إصابة ، و87 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2365 حالة وفاة.وتحدثت عن إعلان الحكومة المصرية رفع حظر التجول وفتح دور العبادة والمطاعم والمسارح بنسبة 25 % بدءًا من السبت المقبل، في إطار الاتجاه إلى التعايش مع فيروس كورونا وعودة عجلة الإنتاج والفتح التدريجي لجميع الأنشطة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.وعرجت على دعوة روسيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، مطالبةً الأطراف الخارجية بتوفير الأجواء المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.ونقلت عن وزير الخارجية المصري سامح شكري تأكيده في المؤتمر الوزاري غير العادي للتعهدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عبر تقنية "الفيديو كونفراس" أمس، أن خطط ضم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية يهدد أمن المنطقة.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى أنباء تجاوز حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد أمس أكثر من 1ر9 مليون حالة، وتعدت الوفيات 472 ألف حالة حول العالم.// انتهى //10:07ت م0032