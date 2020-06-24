لندن 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ، تقارير متنوعة تناولت إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس عن حزمة إجراءات وتوجيهات صحيّة جديدتين لتخفيف حالة الإغلاق التام ابتداءً من الرابع من شهر يوليو القادم.ونقلت تحذيرات من ارتفاع الأصوات المتشددة في إيران وزيادة سيطرتها على الدولة من شأنه أن يلقي بظلاله على مساعي إيجاد حل دبلوماسي لملف النشاطات النووية المشبوهة لطهران ، مضيفةً بأن وكالة الطاقة الذرية الدولية أكدت مؤخراً بأن إيران لا تتعاون مع فرق التفتيش الدولية ورفضت السماح لها بالوصول إلى مركزين ضمن قائمة الأماكن التي يشتبه في احتوائها على نشاطات نووية محظورة.وعرجت صحف بريطانيا على إعلان رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلغاء عملية نشر جنود على الحدود مع كوريا الجنوبية، في خطوة وصفتها بالمفاجئة بعد أسابيع من التوتر بين البلدين جراء ترقب نشر القوات.// انتهى //11:12ت م0045