رام الله 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ، تأييدها وتثمينها، للقرار الذي صدر عن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والمتمثل بالإبقاء على فريضة الحج لهذا العام قائمة من خلال المواطنين والمقيمين في المملكة.وتحدثت عن استشهاد الشاب أحمد مصطفى عريقات من بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز "الكونتينر".وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 1363 .وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي17 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة، بينهم سيدة من بلدة سلوان.وأولت صحف فلسطين اهتمامًا بإدانة وزارة الخارجية الفلسطينية، إعدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبدم بارد، الشهيد أحمد مصطفى عريقات، على حواجز الموت العنصرية، وقالت: إن هذه الجريمة يجب ألا تمر دون عقاب.//انتهى//11:13ت م0046