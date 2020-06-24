الجزائر 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إجراء الرئيس عبد المجيد تبون أمس تعديلا وزاريا جزئيا، أعفى به وزراء المالية والزراعة والسياحة والطاقة، فيما احتفظ باقي الوزراء وفي مقدمتهم وزير الخارجية صبري بوقادوم ووزير الداخلية كمال بلجود وتعيين عبد المجيد عطار وزيرا جديدا للطاقة.وأشارت إلى تسجيل وزارة الصحة الجزائرية أمس 157 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 12077 إصابة ، و9 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 861 حالة وفاة وشفاء 115 مصابا ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 8674 حالة.وتطرقت إلى تأكيد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب أمس، ضرورة الالتزام بوحدة الأراضي الليبية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.وواصلت صحف الجزائر رصد مستجدات وباء فيروس كورونا في العالم، مشيرة إلى تجاوز الإصابات المؤكدة رقم 9 ملايين حالة، والوفيات عتبة 472 ألف حالة.// انتهى //11:17ت م0047