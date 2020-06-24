الخرطوم 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على ضبط شعبة الاستخبارات العسكرية السودانية بقيادة الفرقة الثانية مشاة القضارف المتاخمة للحدود مع دولة إثيوبيا أمس كميات كبيرة من الأسلحة شملت 25 بندقية كلاشنكوف و 80 مسدس تركي وكميات من ذخائر الدوشكا والكلاشنكوف، والقبض على ستة متهمين.وأبرزت دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، المشاركين في مظاهرات “مليونية 30 يونيو” إلى مراعاة الضوابط الصحية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن “حق التظاهر والتعبير السلمي مكفول”.وأولت الصحف اهتماماً بتأكيد وزراء الخارجية العرب رفضهم كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية في ليبيا والتي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية.ونشرت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش "إسرائيل إلى التخلي عن خطتها لضم" مناطق من الضفة الغربية المحتلة.وسلطت صحف السودان الضوء على إعلان خلية الإعلام الأمني العراقية أن طائرات التحالف الدولي نفذت طلعتين أسفرتا عن تدمير مخبأ وقتل من فيه ضمن قطاع عمليات سامراء دعماً للمرحلة الثالثة من عمليات "أبطال العراق".// انتهى //11:33ت م0048