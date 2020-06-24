نجران 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسيبدأ المعهدان الصناعيان الثانويان بنجران و محافظة شرورة غداً، في استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج التدريب المسائي الذي أطلقه معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.وأوضح ‏المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار أن هذا البرنامج التدريبي يستمر فصلاً تدريبياً واحداً، يستهدف جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين من الرجال فوق ستة عشر عاماً، ويقام في الفترة المسائية لتنمية عدد من المهارات التقنية والمهنية في تخصصات متعددة يقوم على تدريبها نخبة من أعضاء هيئة التدريب.وأشار آل جبار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة العمل المهني في المجتمع ويهدف إلى بناء ثقافة تقنية ومهنية مجتمعية تواكب التطورات التقنية العالمية، مؤكداً أنه فرصة للموظفين من القطاع الخاص والحكومي والعسكريين والشباب الراغبين في اكتساب مهارات في مجال تخصصهم.وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بنجران المهندس صالح آل مريح أن برنامج التدريب المسائي المخصص لأفراد المجتمع سيتاح التسجيل به من 4 - 17 ذي القعدة، ويشمل الكثير من المهارات المندرجة تحت تخصصات المعهد الصناعي الثانوي بنجران في ميكانيكا السيارات والحاسب الآلي والكهرباء والإلكترونيات وميكانيكا الإنتاج والتكييف والتبريد واللحام والنجارة وتمديدات أنظمة الري وغيرها من المهارات التي تلبي حاجة سوق العمل وتنمي الثقافة المهنية للمجتمع.// انتهى //11:33ت م0050