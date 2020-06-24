عام / "تطبيقات في علم البلاغة" دورة علمية عن بُعد بجامعة الملك عبدالعزيز غداً
الأربعاء 1441/11/3 هـ الموافق 2020/06/24 م واس
جدة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس
تُقيم جامعة الملك عبدالعزيز ، ممثلةً في لجنة التوعية الإسلامية بعمادة شئون الطلاب ، بالتعاون مع نادي قسم الشريعة والدراسات الإسلامية غداً ، دورة علمية عن بُعد بعنوان "تطبيقات في علم البلاغة" .
ودعت الجامعة الراغبين في الحضور عبر برنامج زووم ، إلى الدخول والتسجيل في الدورة التي تُنفّذ من الساعة 9.15- - 10.30 مساءً .
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11:35ت م
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