جدة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واستُقيم جامعة الملك عبدالعزيز ، ممثلةً في لجنة التوعية الإسلامية بعمادة شئون الطلاب ، بالتعاون مع نادي قسم الشريعة والدراسات الإسلامية غداً ، دورة علمية عن بُعد بعنوان "تطبيقات في علم البلاغة" .ودعت الجامعة الراغبين في الحضور عبر برنامج زووم ، إلى الدخول والتسجيل في الدورة التي تُنفّذ من الساعة 9.15- - 10.30 مساءً .// انتهى //11:35ت م0052