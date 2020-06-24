برلين 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسسجلت ألمانيا اليوم 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليصل عدد المصابين إلى 191 ألفا و449 حالة.وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعديةأنه سجل 19 حالة وفاة، ليرتفع مجموع الوَفَيَات إلى 8914، مفيدًا أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ نحو 176 ألفا و300 حالة، بعد تسجيل 600 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.// انتهى //11:44ت م0054