عرعر 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأجرى مركز القلب بعرعر 30 عملية قلب مفتوح، إضافةً إلى إجراء 541 عملية قسطرة قلبية، وذلك خلال النصف الأول من العام 2020م.وأوضحت "صحة الحدود الشمالية" أن عدد المستفيدين من خدمات المركز قد بلغ أكثر من 4000 مستفيد، وعدد مراجعي العيادات 3821 مراجعاً ومراجعة، كما تم تنويم 574 مريضاً، وذلك خلال نفس الفترة.يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" فيها 10 مراكز طبية متخصصة ( مركز للقلب، و3 للسكري، و3 للكلى، و3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسر، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلكالمناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 44 مركزاً للرعاية الصحية الأولية .// انتهى //11:48ت م0055