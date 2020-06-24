جدة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة بمكتبه اليوم ، معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان .واطلع سموه خلال الاستقبال على آلية تفعيل التعليم "عن بعد" ، والأرقام التي تحققت لاستمرار العملية التعليمية بنجاح ، إضافة إلى تقرير عن المخيم الصيفي الإلكتروني 2020 ضمن مبادرة "جامعة بلا أسوار" الذي اشتمل على 72 دورة تدريبية بالتوافق مع منظومة مجتمع الاقتصاد المعرفي امتد نطاقها إقليمياً وعالمياً من خلال برنامج تسويقي مُعد لذلك أثمر عن تسجيل أكثر من 6000 متدرباً من 146 دولة بمختلف القارات، إلى جانب استعراض معاليه لمراحل العملية التعليمية من الفصل الصيفي الحالي .وقدّم معالي رئيس جامعة جدة الشكر لسمو محافظ جدة على متابعته ودعمه المستمر لمختلف برامج الجامعة ، مؤكداً تسخير جميع إمكاناتها لخدمة طلابها وطالباتها والتسهيل عليهم بما يضمن استكمال مسيرتهم التعليمية عبر منظومة متكاملة ومتقدمة تحقق متطلبات مهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل .// انتهى //12:56ت م0064