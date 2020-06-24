تونس 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إعلان وزارة الشؤون الدينية التونسية إرجاء القيام بفريضة الحج إلى السنة القادمة، تبعًا لقرار المملكة إقتصار إقامة الحج لهذا العام على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.وتناولت نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعٌيد إلى فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأشارت صحف الاربعاء إلى تأكيد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، ضرورة الالتزام بوحدة الأراضي الليبية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.وتناولت إعلان ألمانيا إعادة فرض الحجر على مستوى محلي بسب فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بؤرة إصابة في مسلخ كبير حيث تم إكتشاف أكثر من 1500 إصابة.وتحدثت صحف تونس عن تسجيل نحو 160 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، لتبلغ الحصيلة 9 ملايين و263,4 ألف حالة، حسب جامعة "جونز هوبكز" الأمريكية.// انتهى //13:02ت م0065